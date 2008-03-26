На Волині розшукують солдата, який втік з військової частини зі зброєю

Сьогодні, 26 березня, у Волинській області під час несення вартової служби залишив зі зброєю місце несення служби військовослужбовець строкової служби окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України солдат Іван Р.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Самовільне залишення поста військовослужбовцем було виявлено начальником варти. На місці несення служби солдат Іван Р. залишив каску, бронежилет та штик-багнет і через пошкоджену ним огорожу поста зник з автоматом Калашникова.

Одразу ж після виявленням відсутності солдата начальник Володимир-Волинського гарнізон оголосив проведення операції “Кільце”, були оповіщені місцеві органи МВС, СБУ та Державної прикордонної служби.

У військовій частині, де сталася надзвичайна подія, працює оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковником Миколою ЦИЦЮРСЬКИМ.

Безпосередня організація розшуку зниклого солдата здійснюється під керівництвом командира 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенанта Сергія ГОРОШНІКОВА.

Налагоджено тісну взаємодію з органами МВС, СБУ та Державної прикордонної служби. Зокрема, на місці події працюють представники правоохоронних органів зі службовими собаками.

Силами підрозділів Збройних сил України та МВС України перекриті можливі маршрути руху втікача, під пильний нагляд узяті залізничні та автобусні станції, автошляхи Волині. Ведеться попереджувальна робота з населенням області і серед власників транспортних засобів. Також поінформовані підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних силах України та органи внутрішніх справ за місцем проживання рідних і близьких солдата Івана Р.

За даними попереднього розслідування, можливою причиною самовільного залишення поста солдатом Іваном Р. могли стати негаразди у відношеннях з його дівчиною, оскільки до звільнення у запас солдату Івану Р. залишалося прослужити близько трьох-чотирьох тижнів.