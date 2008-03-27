ЄС додасть у кожний автомобіль ще одне гальмо

Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту на своєму сьогоднішньому засіданні підтримав пропозиції Єврокомісії щодо обладнання нових автомобілів допоміжними системами гальмування.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний проект доповіді Франческо ФЕРРАРІ (група ліберальних партій, Італія) підтримали 36 депутатів-членів комітету, ніхто не утримався і не голосував проти.

Депутати висловили переконання, що запровадження нових пропозицій дасть можливість зменшити смертність на автошляхах на 2 тис. осіб щороку. При цьому депутати закликали прискорити запровадження нових вимог до авто на один рік. Таким чином, передбачається розпочати встановлення систем примусового гальмування на нових авто вже з вересня 2010 року, а не з вересня 2011 року.

Передбачається, що проект доповіді буде розглянутий в сесійному залі Європарламенту у червні цього року.

Як повідомляв УНІАН, пропозиції Єврокомісії були представлені 8 жовтня 2007 року.

Загалом щороку на дорогах країн-членів ЄС гинуть 8 тис. пішоходів та велосипедистів.