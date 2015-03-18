НАЕК «Енергоатом» запрошує представників ЗМІ висвітлити урочисте відкриття Весняної школи НАЕК «Енергоатом», яке відбудеться 19 березня 2015 року о 15:30 у Великій фізичній аудиторії 1-го корпусу НТУУ «Київський політехнічний інститут» (просп. Перемоги, 37, м. Київ).

В рамках відкриття Весняної школи перед слухачами виступить президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський та відповість на запитання студентів.

Окремих спілкувань та «підходів до преси» президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського не передбачено.

Весняна школа НАЕК «Енергоатом» ‒ освітній проект Компанії направлений на залучення активної студентської молоді різних спеціальностей з різних ВНЗ до ознайомлення із сучасним станом розвитку атомної енергетики України. Захід передбачає формування у молоді розуміння атомної енергетики як стратегічної для країни галузі через її розгляд з технічної, соціально-економічної, екологічної та управлінської складових.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова за тел. +38 (050) 358-46-56, Олег Вовчук або E-mail: pr@atom.gov.ua