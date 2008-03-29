Україна і Польща: старий друг краще нових двох

Думка

У Києві побував польський прем`єр-міністр Дональд Туск. На посаді прем`єра пан Туск побував в українській столиці вперше. Російські оглядачі тут же не забули повідомити, що пріоритетом для нового прем`єр-міністра Польщі було поліпшення відносин з Росією і Німеччиною (саме туди Туск зробив свій перший візит), з Україною ж новий уряд Польщі не знав, що робити взагалі. На думку російських колег, польське суспільство розчароване Помаранчевою революцією, у відносинах наших країн немає розвитку.

Але, як виявилось, цивілізовані держави здатні не тільки покращувати “вектор, що підгуляв”, з Росією, але і зберігати при цьому здорову спадкоємність в своїх колишніх зовнішніх симпатіях. І Туск блискуче це підтвердив. Чотири документи, серед яких: Угода про правила місцевого прикордонного руху, Угода про співпрацю під час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Протокол про наміри щодо взаємодії з метою вдосконалення інституційного забезпечення європейської інтеграції України, а також Декларація про створення польсько-українського Європейського університету, - достатній багаж, щоб говорити про конкретику візиту. А слова пана Туска, що у жодній одній столиці (нагадаємо, що він побував в Москві і Берліні) він не зустрічав такого бажання йти назустріч польському бізнесу і польській економіці, як на зустрічі з Тимошенко, і що він уражений її гостинністю...Це вже заявка на особисті теплі відносини двох лідерів. Журналісти, присутні на прес-конференції обох прем`єрів, говорили, що зустріч була неймовірно теплою, а польський прем`єр просто не намагався приховати щирої симпатії до української колеги. Вже не кажемо про те, що обидва лідери увечері в присутності своїх віце-прем`єрів, бізнесменів, і журналістів планують зустрітися на польсько-українському економічною форумі.

Так, що, звичайно, Польщі важлива позиція Німеччини і, звичайно, важлива Росія. Але заперечувати її зацікавленість в Україні, - це заперечувати очевидні факти. Польща як і раніше адвокат України в ЄС, (до речі, Туск заявив, що Польща підтримає приєднання України до ПДЧ), польські дипломати, як і раніше, відстоюватимуть інтерес нашої країни на сесіях, на формальних і неформальних зустрічах в Брюсселі і Берліні і інших європейських столицях, думаю, що польські газети будуть обнародувати цікаві факти різних геополітичних обмінів (як нещодавно було з обнародуванням діалогу Меркель і Путина), тому що Польща зацікавлена в розширенні на схід європейського і евроатлантического простору не менше, ніж Росія в ньому не зацікавлена. Українські експерти, які бували на заходах партії Туска «Громадська платформа» ще до виборів, розповідали, що ще тоді збереження і поліпшення відносин з Україною були якщо не фішкою програми Туска, то одним з майбутніх пріоритетів.

Нам приємно: і у нас в двосторонніх відносинах дещо виходить. Тим паче, що Польща вміє відділяти новітню політику від історії, не намагаючися нам нічого нав`язати. Що там говорити... Європа.

Марина Лаптєва