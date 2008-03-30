У Гонконгу почалися роботи з підняття затонулого судна «Нафтогаз-67»

Рятувальники розпочали роботи з підняття українського судна "Нафтогаз-67", яке затонуло в Гонконзькій протоці.

Як передає NEWS.ru, для рятувальної операції до місця НП прямує найбільший в Азії плавучий кран. У даний час водолази закріплюють троси, на яких буде піднято корабель.

Сьогодні українські фахівці зможуть піднятися на борт судна "Яохай", яке зіткнулося з "Нафтогазом" 22 березня. Як повідомили раніше врятовані моряки, після зіткнення китайський корабель пройшов повз, не надавши українцям допомоги.

На місці аварії не припиняються пошукові роботи. Загалом цього тижня знайшли тіла трьох моряків. Тепер в списку зниклих безвісти - 15 людей. Сім членів екіпажу - шість громадян України і одного громадянина Китаю - вдалося врятувати.

Як повідомлялося, 22 березня в Південно-китайському морі в протоці між островом Лантау і Новими територіями Сянгану (Гонконгу) в умовах туману зіткнулися українське судно "Нафтогаз-67" і великотоннажний китайський суховантаж "Яохай".

Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло продовж декількох хвилин. На його борту були 25 осіб.