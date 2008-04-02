Держдума Росії підтвердила дозвіл голосувати чужими картками

Держдума Росії відхилила законопроект, який пропонував зобов`язати депутатів особисто приходити і голосувати щодо законопроектів на пленарних засіданнях.

На сьогодні регламент Держдуми допускає можливість передачі голосу депутата іншому депутатові, якщо він відсутній на пленарному засіданні. Передача картки для голосування має бути підтверджена відповідною заявою з боку депутата.

Як зазначає автор законопроекту, передача депутатами своїх голосів (карток для голосування) стала активно входити в практику роботи Держдуми. Таким чином, штучно створюється необхідний для проведення засідання і голосування кворум. Після реєстрації електронне табло показує, що реєструвалося більше 400 депутатів, тоді як насправді в залі може бути не більше 20 осіб, наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Погана відвідуваність депутатів стає предметом постійних і жартів і зауважень серед них самих.