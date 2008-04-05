Готелі в Пекіні будуть забезпечені презервативами

Номери пекінських готелів усіх класів, а також громадсько-розважальні установи китайської столиці у обов`язковому порядку вкомплектують презервативами, інформує агентство Сіньхуа.

На цей крок у столиці XXIX Олімпійських ігор підуть відповідно до розпорядження пекінського комітету з профілактики і лікування СНІДу, і це не розглядатиметься поліцією як доказ існування проституції.

Як повідомляється, на міській робочій нараді з питань охорони здоров`я з метою протидії поширенню ВІЛ-інфекції та венеричних захворювань був виданий відповідний циркуляр, що вимагає забезпечити розповсюдження презервативів у громадських місцях. Відповідно до циркуляра, до кінця року в усіх готелях і розважальних установах номери повинні бути забезпечені презервативами. Крім того, автомати з продажу презервативів повинні з`явитися у всіх барах, дансингах і на будівництвах, де працюють понад 500 осіб.