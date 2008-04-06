Путін і Буш у Сочі (фото)

Чинний Президент Росії Володимир ПУТІН і Президент США Джордж БУШ прийняли на переговорах в Сочі декларацію "Про стратегічні рамки російсько-американських відносин".

В.ПУТІН заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі, що в декларації, зокрема, прописана незгода російської сторони з рішенням про розміщення об`єктів протиракетної оборони (ПРО) США в Чехії і Польщі. Крім цього, в декларації наголошується на розбіжностях у базових підходах з питань стратегічних наступальних озброєнь.

В ухваленому документі зафіксовані підсумки восьмирічної співпраці президентів РФ і США, яка оцінюється як позитивна, незважаючи на існуючі розбіжності. В.ПУТІН визнав, що декларація не дає проривних розв`язок проблем, але намічає шляхи співпраці для майбутніх лідерів Росії і США.

Фото AP і Reuters