Названо авто, які українці найчастіше відправляють на звалище

Серед окремих моделей лідером стала легендарна Lada 2106, або просто "шестірка".

У серпні в Україні вибракували 2241 транспортний засіб. Це на 269 одиниць (10,7%) менше, ніж у липні, і на 129 (5,4%) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

Близько 75% від загальної кількості списаного транспорту становили легкові авто, вантажівки становили 14,9% (решта вибракувань припала на п’ять інших категорій). Медіанний вік вибракуваних транспортних засобів – близько 25 років.

За кількістю вибракувань серед марок лідирувала ВАЗ/Lada – 627 авто (28% від загальної кількості). На другому місці опинився ГАЗ – 159 машин, на третьому – ЗАЗ – 131. Загалом на три найпопулярніші марки припало 917 вибракувань, або 40,9% від усієї кількості.

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Серед окремих моделей найбільше вибракувань припало на ВАЗ/Lada 2106 – 109 машин. Друге місце посів ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85, а третє – ВАЗ/Lada 2101 із показником у 80 авто.

Найбільше вибракувань зареєстрували в Києві – 224. Серед областей лідирували Харківська – 181, Дніпропетровська – 169, Київська – 168 та Львівська – 160. Загалом на п’ять регіонів із найбільшою кількістю вибракувань припало 40,2% від загальної кількості.

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Упродовж січня–серпня 2026 року український автопарк поповнився на 154,8 тисячі вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку серед них становили кросовери. За типом силової установки найбільше серед імпортованих авто було бензинових авто – на них припало 60%. Серед окремих моделей лідирував Volkswagen Tiguan. Далі йдуть Audi Q5 та Nissan Rogue.

Повідомлялося також, що у серпні українці придбали 6,5 тисячі вживаних легкових авто віком до п’яти років, імпортованих з-за кордону. Найбільшим попитом серед них користувалися Tesla Model Y та Model 3.

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