Тротуар на Хрещатику - для машин чи все-таки для людей?!

1 квітня я була приємно здивована, виконуючи свій традиційний піший маршрут на роботу від ЦУМу до Європейської площі Хрещатиком: тротуари були вільні від машин і пішоходам хоч колись не доводилося штовхатися, пропускати дорогі іномарки або обтирати їх своїм верхнім одягом.

Співробітники ДАІ стояли вздовж Хрещатика майже через кожні 50 м і ввічливо пояснювали водіям, що паркуватися на тротуарі не можна.

- Проїдьте он у той дворик, - указуючи на внутрішній двір за аркою, просив один з даїшників водія сріблястої “Тойоти Камрі”.

- Невже в силу нарешті вступило розпорядження київського мера про заборону паркуватися на Хрещатику? – промайнула думка.

Але одразу почула фразу співробітника ДАІ.

- Вже з 6 вечора можна буде паркуватися.

Пусті тротуари Хрещатика в день сміху і справді виявилися жартом. Вже о пів на п`яту ситуація з припарокованими автівками на центральній столичній вулиці була “в нормі” – від Майдану і до Європейської площі тільки на одному боці вулиці стояло 55 автомобілів.

“Для того, щоб створити належні умови і впорядкувати рух пішоходів центральною вулицею міста, паркуватися на тротуарах Хрещатика з 30 березня 2008 року заборонено”, - впевнено заявляв перший заступник голови КМДА Денис Басс ще 5 березня. Міська влада навіть доручила комунальному підприємству "Київдорсервіс" і Державній автомобільній інспекції в Києві до 30 березня встановити технічні засоби, що забороняють парковку на тротуарах. Минув місяць, за вікном 7-е квітня. А автомобілі як стояли в центрі, так і стоять. І ніяких технічних обмежень, ніяких штрафів і санкцій. Тільки ось до приїзду Президента США Джорджа Буша Хрещатик чомусь змогли очистити від машин, а в звичайні дні столичній владі це не під силу. Причому всю провину чиновники покладають... на евакуатори, діяльність яких була заборонена Мінюстом від 11 березня 2008 р.

- Для боротьби з припаркованими автівками нам потрібні евакуатори, - говорить Басс. - У нас буде колегія МВС і ми обговоримо з ними всі проблемні питання, в т.ч. і парковку на Хрещатику та інших вулицях, де припарковані автомобілі заважають руху громадського транспорту. Я думаю, ми досягнемо взаєморозуміння.

- Але під час приїзду Буша не був задіяний жоден евакуатор і, проте, Хрещатик вдалося очистити від автомобілів.

- Міліція не підкоряється місту, а підкоряється центральним органам державної влади. Мабуть, під приїзд Президента Америки знайшли таку можливість. Ось коли дозволять евакуатори, тоді ми всі ці автомобілі і евакуюємо, - категорично заявляє Басс.

Чоловік у формі охоронця пропускає чорний “Лексус” для парковки недалеко від Європейської площі.

- А Ви знаєте, що розпорядженням мера з 30 березня на тротуарах Хрещатика заборонено паркуватися?

- Ні, не знаю. Я дозволяю паркуватися тільки машинам Головного управління комунальної власності м. Києва, які привозять своїх співробітників.

- А скільки вони платять за стоянку?

- Тут взагалі ніхто не платить, - з подивом заявляє чоловік. - Розумієте, тут стоять автомобілі установ і фірм.

Але ж година парковки в центрі Києва повинна обходитися власникові автомобіля в 7 грн. Якби ці 55 автомобілів на невеликій ділянці тротуару Хрещатика платили, наприклад, за три години “простою”, то Київська влада одержувала б до бюджету пристойний прибуток, причому постійний.

Більшість пішоходів критикують водіїв, які залишають машини на тротуарах, захаращують прохід і спокійно йдуть у своїх справах.

- Це жахливо! По-перше, вони заважають перехожим, ми весь час повинні під них прилаштовуватися і обходити. А, по-друге, це ж просто не естетично – центр Києва, столиці України, заповнений машинами. Але напевно від нас це вже нічого не залежить, - з жалем констатує пенсіонерка Любов Дмитрівна, яка майже щодня прогулюється в центрі міста, оскільки живе неподалеку.

- Погано, що прибрали евакуатори, - обурюється киянка Ніна Михайлівна. - Це був би відмінний метод боротися з порушниками. Адже виходить, що не враховуються інтереси всього народу, а тільки власників автомобілів.

А ось Світлана Миколаївна в цьому питанні не так категорична, хоч і не вітає наявність машин на тротуарах.

- Бувають різні ситуації, тут треба дивитися індивідуально. Якщо людина зупинилася на хвилиночку і її автомобіль тут же евакуювали – це несправедливо. А якщо він цілий день стоїть або тривалий час заважає перехожим, псує весь вид, тоді звичайно потрібно з цим боротися.

Анна Ященко