Поїзд «Львів – Сімферополь» на смерть збив жінку

У Криму літня жінка загинула під колесами поїзду № 85 сполученням «Львів – Сімферополь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні в Сімферопольському районі автономії.

«Літня жінка (особу якої не встановлено) потрапила під поїзд № 85 «Львів – Сімферополь» і загинула на місці події», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.

Справою займається лінійний відділ міліції станції «Сімферополь» Придніпровської залізниці й транспортна прокуратура.