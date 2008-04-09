Польські єпископи пропонують перенести серце Івана Павла II до Кракова

Польські єпископи виступили з пропозицією перенести серце Папи Римського Івана Павла II, який помер 2005 року, до кафедрального собору Кракова, де він служив архієпископом до свого обрання на престол Святого Петра, пише британська The Times.

Колишній секретар Конференції польських єпископів Тадеуш Пієроник (Tadeusz Pieronek) висловив ідею, що серце Івана Павла II може бути взяте одразу після завершення процедури беатифікації - зарахування до лику блаженних.

Зі свого боку прес-секретар краківської єпархії отець Роберт Несек (Robert Necek) підтвердив, що багато поляків хотіли б, щоб після беатифікації частина мощів Івана Павла II була перенесена до Кракова.

При цьому Несек зазначив, що реліквією не обов`язково має бути серце, але будь-який інший фрагмент тіла Івана Павла II. Як зазначає The Times, звичай ховати серце окремо від тіла існує давно.

Зокрема, у Варшаві зберігається серце польського композитора Фредеріка Шопена, який помер у Франції і похований в Парижі. Тіло іншого відомого поляка маршала Йозефа Пілсудського покоїться в Кракові, а його серце поховане в могилі його матері у Вільнюсі.

Наголошується, що рішення про те, чи перевозити серце Івана Павла II до Кракова, може прийняти тільки нинішній Папа Римський - Бенедикт XVI. Після смерті Івана Павла II, понтифік був похований в підземній крипті (Священні гроти) під собором Святого Петра.

Наразі папський престол планує перенести могилу всередину собору, де після беатифікації мощі Івана Павла II будуть виставлені в релікварії, частина якого буде прозорою, так щоб відвідувачі могли бачити обличчя Папи. Нагадаємо, що беатифікація є попереднім етапом при канонізації - зарахування померлого до лику святих.

Лента.ру