До Міжнародного Дня друзів в Києві відбудеться Фестиваль борщу та кулішу

13-14 червня До Міжнародного Дня друзів Співочому полі в Києві відбудеться Фестиваль борщу та кулішу.

Організатори Фестивалю запрошують всіх киян та гостей столиці приєднатись до святкування Міжнародного дня друзів – свята єднання, підтримки та щирих почуттів. А що найкраще може об’єднати друзів, ніж відомий на весь світ український борщ?

Фестиваль борщу пройде на Співочому полі в рамках виставки «Україна Європейська» і місце проведення Фестивалю борщу обрано не випадково, бо саме український борщ - це кулінарна візитна картка України в Європі.

Гості Співочого поля 13-14 червня зможуть насолодитися українським борщем, козацьким кулішем та іншими цікавими стравами, відпочити на зелених пагорбах, почути жартівливі українські пісні та помилуватися квітковими композиціями виставки "Україна європейська". На виставці представлені квіткові композиції, що символізують країни, які створили Раду Європи в 1949 році: Бельгію, Данію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Норвегію, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Францію і Швецію .

Організатори Фестивалю борщу та кулішу підготували для киян та гостей столиці справжні кулінарні сюрпризи. Всі відвідувачі матимуть нагоду не тільки почути найцікавіші рецепти традиційного українського борщу та козацького кулішу , які організатори збирали зі всіх куточків України, а й побачити як готуються ці страви й навіть їх скуштувати.

Вперше за всю історію проведення Фестивалів борщу, цього року на Співочому полі буде приготовлений полуничний борщ, ірландський борщ та справжній козацький куліш. Гостям Фестивалю будуть розкриті рецепти цих страв та секрети їх приготування.

Крім того, організатори здивують відвідувачів справжнім холодним борщем з буряка та різними рецептами традиційного українського борщу та козацького куліша.

На Фестивалі борщу для гостей підготовлена спеціальна (по тематиці заходу) музично-розважальна фольклорна програма, яка складається з жартівливих побутових українських народних пісень та гумору. До того ж, глядачі почують популярні українські народні та популярні сучасні пісні у незвичайних музичних обробках.

Програма Фестиваль борщу та кулішу (Київ, комплекс «Співоче поле», вул. Лаврська, 21)

13 червня (субота) - День презентації та приготування полуничного борщу

9.00 - початок роботи Фестивалю

9.10 – початок музично-розважальна фольклорна програми (центральна сцена)

11.00 - початок підготовки до приготування страв:

- біля центральної сцени встановлюються 3 спеціальних величезних казани: два казани - для традиційного українського та ірландського борщів , 1 казан – для холодного борщу з буряка.

Крім того буде встановлено спеціальну охолоджуючу ємкість для полуничного борщу.

14.00 - початок активної частини Фестивалю борщу

Урочисте оголошення відкриття заходу. Початок приготування страв, а саме: у казани наливається вода, під казанами розпалюються дрова.

Ведучий заходу - автор фестивалю борщу Юрась Красюк.

Глядачі почують детальну розповідь про ідею Фестивалю борщу та його мету. Крім того Юрась Красюк буде розповідати глядачам рецепти приготування та надавати детальні пояснення й ділитися секретами приготування страв, які незабаром глядачі зможуть скоштувати.

Крім того, Юрась Красюк запропонує глядачам безпосередньо прийняти участь у приготуванні страв, а саме: взяти участь у різних конкурсах, пов’язаних з приготуванням борщу, а також у конкурсах, які піднімають настрій. Бо відомо, що страва зроблена «з душею та з гарним настроєм» завжди виходить смачнішою :

-хто з хлопців швидше нашинкує капусту

- хто з дівчат швидше наріже моркву

- конкурс господинь: які інгредієнти закладають в борщ, що за чім

- козацький, силовий конкурс серед хлопців

- вікторина на різноманітність українських борщів

- конкурс "грядка" - збирання овочів

Переможці конкурсів отримають призи від організаторів Фестивалю.

17.00- гості Фестивалю зможуть зробити першу пробу і відчути «перший смак» всіх готових страв.

21-00- кінець роботи першого дня Фестивалю

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14 червня (неділя) - День приготування кулішу

9.00 - початок роботи Фестивалю

9.10 – початок музично-розважальна фольклорна програми (центральна сцена)

11.00 - початок підготовки до приготування страв:

- біля центральної сцени встановлюються 3 спеціальних величезних казани: два казани - для традиційного українського та ірландського борщів, 1 казан – для холодного борщу з буряка. Крім того буде встановлено спеціальну ємкість для козацького кулішу.

14.00 - початок активностей в рамках Фестивалю борщу:

Урочисте оголошення відкриття другого дня Фестивалю.

Початок приготування страв, а саме: у казани наливається вода, під казанами розпалюються дрова.

Ведучий заходу - автор фестивалю борщу Юрась Красюк.

Глядачі почують детальну розповідь про ідею Фестивалю борща та його мету. Крім того Юрась Красюк буде розповідати глядачам рецепти приготування та надавати детальні пояснення і ділитися секретами приготування страв, які незабаром глядачі зможуть скоштувати.

Особливий кулінар цього другого дня Фестивалю - колоритний козак, який готуватиме справжній козацький куліш.

Крім того, Юрась Красюк запропонує глядачам безпосередньо прийняти участь у приготуванні страв, а саме: взяти участь у різних конкурсах, пов’язаних з приготуванням борщу, а також у конкурсах, які піднімають настрій. Бо відомо, що страва зроблена «з душею та з гарним настроєм» завжди виходить смачнішою.

15.00 - Спеціальний конкурс Фестивалю борща та кулішу

Пройдуть перші в Україні змагання з попадання овочами в казан на влучність.

Переможці змагання та всіх конкурсів другого дня Фестивалю отримають призи від організаторів.

17.00- гості Фестивалю зможуть зробити першу пробу і відчути «перший смак» всіх готових страв.

21-00- кінець роботи Фестивалю

Детальна інформація на офіційному сайті Співочого поля:

та на офіційних сторінках у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/events/413705402135863/

Додаткова інформація за тел. (098) 724-41-67