Микола Вересень запросить до студії астролога Валерія Московченка

Сьогодні 11 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". Валерій МОСКОВЧЕНКО – астролог Київської астрологічної академії, провідний астролог Центру астрологічних досліджень «НІКА», член президії Всеукраїнської асоціації астрологів. Що віщують Україні зірки?

Про це і не тільки - у розмові Миколи Вересня.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 14 квітня о 16.30.