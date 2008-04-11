Микола Вересень запросить до студії астролога Валерія Московченка

15:01, 11 квітня 2008
Разное
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Сьогодні  11  квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". Валерій МОСКОВЧЕНКО – астролог Київської астрологічної академії, провідний астролог Центру астрологічних досліджень «НІКА», член президії Всеукраїнської асоціації астрологів. Що віщують Україні зірки?

Про це і не тільки - у розмові Миколи Вересня.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  14  квітня  о 16.30.

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