Щосуботи депутати БЮТ особисто очолюватимуть прибирання сміття в Києві

Кандидат на посаду мера Києва від Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ виступив з ініціативою проведення депутатських суботників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, щосуботи народні депутати України від БЮТ разом з депутатами міської та районних рад Києва особисто очолюватимуть прибирання сміття у столиці.

На суботники не буде використано бюджетні кошти - всі роботи профінансують депутати за підтримки партій, що входять до БЮТ.

Найближчої суботи відбудеться перший суботник, у якому візьме участь О.ТУРЧИНОВ.

БЮТ планує зробити такі суботники традиційними, щоб впорядкувати рідне місто.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня, міжпартійна конференція Київської міської організації БЮТ одностайно затвердила рішення про висунення першого віце-прем`єр-міністра О.ТУРЧИНОВА кандидатом у мери Києва.