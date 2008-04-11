Вибух під Новобогданівкою: поранені троє МНСників

На 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів Міністерства оборони поблизу села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області троє піротехніків Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в результаті вибуху отримали легкі поранення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, надзвичайна подія сталась сьогодні о 12.22.

Під час розвантаження ящиків із детонаторами раптово стався самопідрив однієї з цинкових коробок, унаслідок чого від розльоту її металевих шматків зазнали легких поранень м’яких тканин кінцівок троє піротехніків Зведеного піротехнічного загону МНС - капітан, прапорщик і старший сержант служби цивільного захисту.

Постраждалим піротехнікам була негайно надана первинна медична допомога, їх доставили до лікарні. Загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Обставини інциденту розслідує спеціальна комісія МНС. Під час виконання робіт щодо ліквідації боєприпасів на 275-й АБРБ вживаються жорсткі заходи безпеки особового складу. Найнебезпечніші роботи виконуються виключно висококваліфікованими та досвідченими фахівцями, що мають значний досвід розмінування і працюють у засобах захисту.

Внаслідок позаштатної події загрози для населення прилеглих населених пунктів не було.