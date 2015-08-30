Стартує футбольний турнір "Небесна Криниця Cup 2015"

30 серпня компанія «Небесна Криниця» запрошує корпоративні футбольні команди на легендарний стадіон ім. Баннікова позмагатися за звання чемпіона «Небесна Криниця CUP 2015».

Щороку, компанія «Небесна Криниця» за підтримки Федерації футболу України організовує футбольний турнір «Небесна Криниця CUP» Тут найактивніші футбольні команди українського бізнесу змагаються за право зіграти з легендами «Динамо-Київ».

«Небесна Криниця CUP 2015» - це два місяці запеклих змагань, яскравих емоцій та нових перемог. Це унікальний шанс позмагатися зі своїми бізнес-партнерами, конкурентами та зіграти в фіналі з зірками Динамо та збірною артистів естради та кіно.

Мета турніру – популяризувати спорт та здоровий спосіб життя у бізнесі, бо лише здорова спортивна команда – запорука успішного бізнесу

24 футбольні команди уже долучились до турніру, не втратьте шанс позмагатися за звання чемпіона «Небесна Криниця CUP 2015» зі справжніми зірками футболу.

Реєструйтесь уже сьогодні.

Додаткова інформація за тел.: 067 691 13 60,

e-mail.:Kydriavchenko@krinitsa.com.ua