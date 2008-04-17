Ікона Ісуса Христа в американському суді визнана порушенням конституції

Федеральний суддя штату Луїзіана визнав наявність ікони із зображенням Ісуса Христа в холі будинку суду неконституційним, передає ABC News.

Такий позов проти міського суду міста Слайделл був поданий Союзом боротьби за громадянські свободи Луїзіани. Слухання у справі почалися ще у вересні минулого року. Тоді суддя Іван Лемелл заявив, що дозволить залишити ікону в холі суду, якщо поряд з нею повісять зображення інших відомих історичних "законодавців". Як приклади він назвав Мойсея, Карла Великого і Наполеона Бонапарта. У такому оточенні спостерігач не розцінить наявність ікони як релігійний символ, уточнив суддя.

Проте нині суддя Лемелл остаточно вирішив, що ікона порушує конституційні права позивачів. По-перше, його вказівки не були виконані і на стіні в холі не з`явилося зображень інших історичних діячів. А по-друге, Ісус на іконі тримає в руках Новий Заповіт, а під іконою є напис "Щоб пізнати мир, виконуй ці закони".

Як додаткова ілюстрація того, наскільки важливий контекст у визначенні конституційності чи неконституційності релігійних зображень, суддя Лемелл навів приклад з судової практики.

Він розповів, що Верховний Суд США визнав зображення десяти заповідей на Капітолії штату Техас таким, що не суперечить конституції, оскільки навколо розташовані монументи, присвячені іншим історичним подіям. Натомість Верховний Суд визнав неконституційною ілюстрацію десятьох заповідей у Кентуккі, оскільки вони видають "намір збудити і підтримати" релігійні почуття.

Лента.ру