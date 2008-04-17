У шахті на Шпіцбергені загинув громадянин України

За повідомленням Посольства України у Королівстві Норвегія, 17 квітня на шахті російського тресту „Арктикуголь” у селищі Баренцбург (архіпелаг Шпіцберген, Норвегія) сталася пожежа, в результаті якої загинуло двоє осіб, у тому числі один громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Королівстві Норвегія спільно з керівництвом шахти вживають заходів для інформування рідних, оформлення документів та вирішення організаційних питань перевезення тіла загиблого громадянина України на Батьківщину.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Королівстві Норвегія та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Довідка. Архіпелаг Шпіцберген перебуває під норвезьким суверенітетом, але договір про його статус від 1920 року дає країнам, які підписали його, рівні права на видобуток природних копалин. У Баренцбурзі є консульство Російської Федерації і російська вугільна шахта.