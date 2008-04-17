На Полтавщині немає жодної вулиці Мазепи чи Петлюри

На cьогодні в Полтавській області налічується 256 вулиць Володимира Леніна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник прес-центру Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Наталія ОЧКАНЬ.

За її словами, такі дані були оприлюднені на засіданні круглого столу в облдержадміністрації "Топоніміка: засіб формування духовної культури чи наслідок політичної кон’юнктури".

«Топоніми – це назви населених пунктів, вулиць площ, парків тощо. Природно, коли громадяни держави проживають у середовищі, яке відображає їхню національну історію та культуру. Нині ж багато видатних імен нашого краю не відображені в топоніміці, а натомість у назвах вулиць та пам’ятників "уславлені" діячі тоталітарного режиму, причетні до організації в Україні різних актів зневаги до українства”, - сказала Н.ОЧКАНЬ.

За її словами, “на Полтавщині не побачиш вулиць Мазепи, Міхновського, Петлюри, Липинського, Стешенка, Мартоса і т.д. Проте наразі в області нараховують 256 вулиць Леніна, 58 - Кірова, 56 - Щорса, 53 - Чапаєва, 52 - Калініна, 46 - Фрунзе т.д», - заявила Н.ОЧКАНЬ.