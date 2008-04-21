Луценко пояснив, за що звільнить шістьох обласних начальників ДАІ (список)

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО має намір звільнити начальників Управлінь Державної автоінспекцій у шістьох областях у зв’язку з високими показниками аварійності на дорогах в їхніх регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Тернополі, де проходила виїзна колегія Департаменту ДАІ України.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що мова йде про начальників ДАІ Кіровоградської, Запорізької, Донецької, Одеської, Чернігівської та Рівненської областей.

«У той час, як рівень аварійності зі смертельними наслідками по Україні падає (на 20% зменшилась кількість ДТП із загиблими порівняно з попередніми трьома місяцями), в окремих областях він навпаки зростає. Це означає, що начальник ДАІ не вміє або не хоче організувати роботу так, щоб попередити аварійність на дорогах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що керівники ДАІ згаданих областей зараз пишуть пояснення, чому у них зросла аварійність.

«Може, є і об’єктивні причини, може, автобус розбився із великою кількістю пасажирів і це вплинуло на статистику. Остаточне рішення про звільнення буде прийнято у середу, 23 квітня. Тоді ж ми розмістимо всю інформацію на сайті МВС», - повідомив міністр. Він зауважив, що тих начальників ДАІ, яких не звільнять, але які таки допустили серйозні огріхи в своїй роботі, чекають суворі догани.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що були випадки фальсифікації даних, аби забезпечити позитивну статистику. Зокрема, за його словами, на Чернігівщині інспектор переписував прізвища на кладовищі, щоб забезпечити необхідну кількість протоколів щодо вилучення водійських посвідчень за грубі порушення правил.

На Тернопільщині, зазначив агадав Ю.ЛУЦЕНКО, був випадок, коли інспектор склав близько 15 протоколів на свого родича, ніби той переходив дорогу в недозволеному місці.

Були спроби з підкрутки статистики і в Запорізькій області, відзначив Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, все це також буде враховано при оцінці роботи начальників ДАІ.