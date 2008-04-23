Група анархістів закидала три автосалони ”коктейлями Молотова”

У столиці Греції група анархістів вчинила напад на три автосалони. Нападники закидали приміщення пляшками із запальною сумішшю, передає Associated Press.

При цьому, як зазначили представники поліції, два з трьох нападів були здійснені одночасно. В результаті атак ніхто не постраждав. Затримати нападників не вдалося. Нині оцінюється завдана шкода.

Анархісти в Греції періодично здійснюють напади на банки і офіси іноземних компаній, підпалюють автомобілі.