На свята доступ громадян до лісу буде обмежено, або й заборонено

Державний комітет лісового господарства України запроваджує обмеження, а частково й заборону на відвідування населенням лісових масивів під час травневих свят.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомлісгоспу України.

Основна причина - висока пожежна небезпека у лісах, особливо у південних і східних областях країни та у Криму.

У комітеті нагадали, що минулого року через недбалість населення в лісових масивах країни сталося 5024 лісові пожежі на площі 12,7 тисяч гектарів, з них верхових пожеж (які знищують насадження повністю) - на площі 7,5 тисяч га. Через пожежі загинуло 4 співробітника лісових господарств. Загальна сума збитків держави сягнула 181 млн. грн. При цьому, з початку поточного року, навіть за вологої погоди, в лісах України вже зафіксовано 112 загорань, вогнем пошкоджено площу у 21 га.

Колегія Держкомлісгоспу 23 квітня ухвалила рішення про запровадження на підприємствах та установах, що входять до сфери управління Держкомлісгоспу, посиленого режиму несення служби протипожежними підрозділами.

Крім того, організовано цілодобове чергування керівного складу підприємств, а також розпочато проведення рейдів у лісових масивах для виявлення порушників вимог протипожежної безпеки в лісах і притягнення їх до відповідальності згідно з законодавством України.