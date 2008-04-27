Міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК вважає, що нагнітання пристрастей навколо тестування має політичне підґрунтя.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Ті, хто останніми днями нагнітають пристрасті навколо впровадження тестування, мають якісь свої інтереси, ідеться насамперед про політичні дивіденди», - зазначив міністр освіти і науки України, коментуючи ситуацію навколо тестування абітурієнтів вищих навчальних закладів, що вперше відбулося у загальнодержавному масштабі.

Міністр застеріг тих, хто звинувачує Міністерство освіти і науки у «незаконних експериментах над випускниками», підкресливши, що запровадження зовнішнього незалежного оцінювання базується на відповідних нормативно-правових засадах.

«Є постанови Кабінету міністрів, указ президента, програма діяльності уряду, закон про державний бюджет на 2008 рік, яким передбачено кошти на проведення незалежного тестування учнів, - нагадав І.ВАКАРЧУК. - Залишилося внести відповідні зміни до закону України «Про вищу освіту», які вже напрацьовані, пройшли обговорення у профільному комітеті Верховної Ради, і хочеться сподіватися, що Верховна Рада найближчим часом їх затвердить».

Міністр також повідомив, що загальнонаціональне тестування пройшло чітко, організовано і з високим рівнем відповідальності.

«Уперше у всеукраїнському масштабі вдалося здійснити зріз знань з української мови та літератури. І я радий, що ми змогли уникнути багатьох ризиків і провести тестування на високому рівні, - відзначив він. - Ми ретельно проаналізуємо недоліки, щоб уникнути їх у подальшому. Проте, як свідчать спостерігачі, серйозних «проколів» не було».

І.ВАКАРЧУК висловив особливу подяку абітурієнтам, які, незважаючи на недоброзичливу пропаганду, спрямовану на зрив тестування, все-таки прийшли складати тести. Він також повідомив, що тим, хто з вагомих причин не встиг пройти ЗНО 22 квітня, не варто хвилюватися: у них є шанс скласти тести з 26 червня по 4 липня.

*** Запровадження зовнішнього незалежного тестування як прозорої та об`єктивної системи оцінювання знань учнів та студентів здійснюється з ініціативи Президента України Віктора Ющенка та передбачене Указом від 4 липня 2007 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

Відповідно до затвердженого МОН графіку, основна сесія з тестування проводиться з 22 квітня по 4 червня 2008 року, додаткова (для тих, хто не зміг скласти тести з об`єктивних причин) - з 26 червня по 4 липня. Передбачено, що кожному учаснику не пізніше 10 днів після завершення опрацювання результатів надсилаються відповідні сертифікати, які потім подаються до вузів.