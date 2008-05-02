На автошляху Київ – Чоп перекинулась маршрутка: 1 людина загинула, 6 травмовано

У с. Глибочиця Житомирського району на автошляху “Київ – Чоп” водій маршрутного мікроавтобуса “Мерседес” не впорався з керуванням та допустив його перекидання.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 особа загинула та 6 осіб з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

Всього за добу на території країни зареєстровано 148 ДТП, в яких загинуло 20 осіб та 190 - травмовано.