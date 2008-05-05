Сьогодні в Києві запрацює перше табло, яке попереджатиме водіїв про пробки
05:50, 05 травня 2008Разное
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Планують встановити близько сотні щитів
У Києві на в`їзді в центр міста, а саме: на проспекті Перемоги, сьогодні буде встановлено перше інформаційне табло, що попереджатиме водіїв про затори.
Про це повідомляє “Радіо “Київ” з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Дениса БАССА.
«На площі Перемоги, при в`їзді в центр міста, буде спеціальний інформаційний щит, який попереджатиме водіїв про пробки в центрі і пропонувати їм об`їзні шляхи”, - поінформував Д.БАСС.
За його словами, до кінця року в столиці планують встановити близько сотні подібних табло для інформування водіїв про проблемні зони столиці і варіанти об’їзду.
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