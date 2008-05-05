Сьогодні в Києві запрацює перше табло, яке попереджатиме водіїв про пробки

У Києві на в`їзді в центр міста, а саме: на проспекті Перемоги, сьогодні буде встановлено перше інформаційне табло, що попереджатиме водіїв про затори.

Про це повідомляє “Радіо “Київ” з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Дениса БАССА.

«На площі Перемоги, при в`їзді в центр міста, буде спеціальний інформаційний щит, який попереджатиме водіїв про пробки в центрі і пропонувати їм об`їзні шляхи”, - поінформував Д.БАСС.

За його словами, до кінця року в столиці планують встановити близько сотні подібних табло для інформування водіїв про проблемні зони столиці і варіанти об’їзду.