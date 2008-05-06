ДТП біля мосту Метро: двоє людей загинули, серед поранених є громадянка Індії (фото)

Вчора у Києві, на Набережному шосе, водій автомобіля "Volkswagen-LT35", рухаючись з боку мосту "Метро" у напрямку мосту ім. Патона та виконуючи маневр, не надав перевагу в русі автомобілю "Daewoo-nexia", що рухався в крайній лівій смузі дороги та скоїв з ним зіткнення. Після зіткнення некерований автомобіль "Daewoo" продовжив рух і вдарився в електроопору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Daewoo" від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще четверо пасажирів цього автомобіля з тілесними ушкодженнями були доставлені до Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Серед травмованих є громадянка Індії.

Фото Магнолії ТВ