США продадуть Іракові та Афганістану військових вантажівок на мільярд доларів

Компанія Navistar підписала великий контракт з командуванням автобронетанкової техніки і озброєння Армії США (TACOM) на постачання 7072 військових вантажних машин типу FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) і запасних частин до них для міністерства оборони Іраку, а також поліції і армії Афганістану. Про це повідомляє Defencetalk.

Контракт розрахований на три роки, а їх вартість становить близько 1,3 мільярдів доларів. Раніше, 2005 року, компанія Navistar одержала замовлення на 2900 вантажівок аналогічного типу загальною вартістю 430 мільйонів доларів.

FMTV є сімейством військових автомобілів з вантажопідйомністю від 2 до 16,5 тонни. Замовлені для Іраку і Афганістану вантажівки будуть збудовані на базі шасі серії 7000 в кількох варіантах, зокрема призначених для транспортування особового складу, паливно-мастильних матеріалів, води і небезпечних вантажів.

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