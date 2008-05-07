Інавгурація Медведєва: Путін дав зрозуміти, що залишається

Пройшла інавгурація Президента Росії. Два місяці утисків, передбачених Конституцією (у такий радісний день не казатимемо "ганьби") і ви, Дмитре Анатолійовичу, червоною килимовою доріжкою йдете через Георгіївський зал в Андріївський – один, без Путіна. І честь комендант Кремля віддає особисто вам, і вітає вас хоча і небагато народу (за сценарієм, кортеж обраного президента їхав порожніми вулицями і площами), але все таки дві з половиною тисячі запрошених аплодують особисто вам.

У самому залі Рамзан Кадиров стояв в профіль, а Нікіта Міхалков – в анфас. Дві кремлівські дружини – поряд, ваша Світлана і Людмила Путіна. Вигляд у останньої помітно втомлений. Таке відчуття, що вона хоче відбути цей останній захід і забути про всі ці протокольні обов`язки назавжди. А ваша-то - радісна. У неї багато роботи, приємних клопотів, і вона - у передчутті виконання. Але, Дмитре Анатолійовичу, не будемо відволікатися. Ми вас поздоровляємо! Ні, ми все про вас знаємо, кажуть, що, в принципі, ви такий же, як ваш попередник. Але зате ви кращий за свого вірогідного суперника. Один авторитетний український соціолог якось сказав: «Добре, що наступник - Медведєв, у нього очі – не гудзики». Він мав на увазі : добре, що ви – не Іванов. Нам теж приємно, що ви не Іванов. І з вами, не зважаючи ні на що, все ж пов`язуються якісь надії…

Родичі Михайла Ходорковського перестали давати інтерв`ю і лаяти владу – сподіваються на ваше милосердя? Інша Росія не стала проводити Марш незгодних. Сподівається на відлигу? Ви сказали, що ніби до України збираєтеся? А ми і не проти. Адже ви не будете з Маккейном, Клінтон чи Обамою шептатися, яку ви там частину території і коли нам “подарували”?! Не треба – поганий тон.

Повернемося до церемонії…Володимир Путін зайшов через Святі сіни, білим коридором прямуючи в Андріївський зал великого Кремлівського палацу. На такій короткій церемонії складно уздріти новий вектор, побачити маяки нової політики, тому все, на що можна звернути увагу – це виступ і деталі. Путін виступив першим. «Вступ на посаду новообраного президента - відповідальний етап оновлення влади… Ми всі разом повинні продовжити узятий курс розвитку країни…Складаючи повноваження, хочу сказати: зобов`язання берегти Росію залишається вищим громадянським обов`язком. Я йому слідував і слідуватиму все своє життя... Для нас важливо берегти єдність держави і єдність духу. Ми вже формулюємо для себе цілі і завдання не на місяць, не на два вперед, а на двадцять, на тридцять років вперед, ставлячи перед собою масштабні завдання. І вони нам по плечу, при вашій активній підтримці». Єльцин, Царство йому Небесне, йдучи, просто сказав: «Бережіть Росію!» Путін же весь час казав: ми. Він дає зрозуміти, що залишається.

Дмитро Анатолійович зачитав текст присяги, присягнувся дотримувати права і свободи людини і громадянина, Конституцію, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави.

Далі президентський полк повинен був скласти присягу новому президенту і пройти маршем. Командир полку доповів, що полк вишикуваний. Новий президент стоїть перед мікрофоном. Путін – зліва від президента. Як би окремо. Непорядок, але ось Путін щось шепнув Медведеву, і вони обидва відсунулися від мікрофона, залишивши його наодинці. Справа – два президенти, приймають парад президентського полку, зліва – мікрофон. Досвідчений оператор швиденько змінив картинку. Зміна влади відбулася?

Марина Лаптєва