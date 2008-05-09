Серед експонатів краєзнавчого музею знайшли боєприпаси... з тротилом
10:41, 09 травня 2008Разное
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Повідомлення прес-служби МНС
8 травня в м. Татарбунари Одеської області в історико-краєзнавчому музеї серед експонатів боєприпасів було виявлено та вилучено 4 артилерійських снаряди і 3 мінометні міни часів Великої Вітчизняної війни, у яких знаходиться тротил, та 2 мінометні міни післявоєнного періоду із тротилом і підривниками.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, знешкодження виявлених боєприпасів планується провести 9 травня піротехнічною групою Головного управління МНС в Одеській області.
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