Серед експонатів краєзнавчого музею знайшли боєприпаси... з тротилом

8 травня в м. Татарбунари Одеської області в історико-краєзнавчому музеї серед експонатів боєприпасів було виявлено та вилучено 4 артилерійських снаряди і 3 мінометні міни часів Великої Вітчизняної війни, у яких знаходиться тротил, та 2 мінометні міни післявоєнного періоду із тротилом і підривниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, знешкодження виявлених боєприпасів планується провести 9 травня піротехнічною групою Головного управління МНС в Одеській області.