У Феодосії підпалили будівлю ДАІ: палій загинув

У Феодосії (Крим) підпалили будівлю міської Державтоінспекції. На пожежі загинула одна людина - феодосієць, 1975 року народження, який, за попередньою інформацією, здійснив підпал.

Троє співробітників ДАІ постраждали, зокрема - начальник Феодосійської ДАІ. Він у тяжкому стані його доставлено в реанімацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управлінні МНС України в Криму, пожежа сталася напередодні ввечері. «Пожежа виникла на другому поверсі в службовому приміщенні чергової кімнати. Площа пожежі 16 квадратних метрів. Пожежею пошкоджено: дерев`яну перегородку в приміщенні чергового, пластикову обшивку сходового майданчика, штукатурка стелі в приміщенні чергового, закопчені стіни і стеля в приміщеннях 2-го поверху», - йдеться в повідомленні МНС.

Співробітники ДАІ вжили заходи для гасіння пожежі. «Троє співробітників постраждали, один з них (начальник ДАІ Феодосії) у тяжкому стані доставлений у реанімаційне відділення 6-ї міської лікарні Сімферополя», - повідомили в кримському Главку МНС.

Причина пожежі – підпал. Збитки встановлюються.