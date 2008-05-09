У Житомирі п’яний водій легковика врізався в маршрутку з 10 пасажирами

Сьогодні, 9 травня, близько десятої години ранку в Житомирі водій автомобіля "ГАЗ-3110", виконуючи маневр розвороту, скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz 313D", який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок пригоди 2 пасажира автомобіля "ГАЗ-3110" отримали тілесні ушкодження, їх було доставлено лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Згідно з висновком медичної експертизи, водій автомобіля "ГАЗ-3110", 1975 року народження, перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Мікроавтобус, в якому було 10 пасажирів, слідував за маршрутом Першотравневе - Житомир.