У Житомирі п’яний водій легковика врізався в маршрутку з 10 пасажирами
19:39, 09 травня 2008Разное
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Повідомлення МНС
Сьогодні, 9 травня, близько десятої години ранку в Житомирі водій автомобіля "ГАЗ-3110", виконуючи маневр розвороту, скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz 313D", який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок пригоди 2 пасажира автомобіля "ГАЗ-3110" отримали тілесні ушкодження, їх було доставлено лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Згідно з висновком медичної експертизи, водій автомобіля "ГАЗ-3110", 1975 року народження, перебував у стані алкогольного сп`яніння.
Мікроавтобус, в якому було 10 пасажирів, слідував за маршрутом Першотравневе - Житомир.
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