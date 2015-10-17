17 жовтня в Києві на Співочому полі відкриється фестиваль Французької осені "French Autumn": справжній французький стиль в музиці, моді та кулінарії

17-18 жовтня в Києві на Співочому полі настане пора вишуканої французької осені - масштабний фестиваль французької культури «French Autumn».

Фестиваль відбудеться в рамках осінньої виставки квітів "Пори року в хризантемах", яка цього року присвячується українським обрядам і святам.

Особливу атмосферу свята створить справжній французький стиль золотої української осені: музика, танці, живопис, кіно, мода, справжня французька кухня, майстер-класи для дорослих і дітей, розкішні квіткові композиції з хризантем, конкурси та сюрпризи.

Для зручності гостей під час проведення Фестивалю «French Autumn» Співоче поле буде розділено на тематичні зони.

Любителі музики отримають справжнє задоволення від звучання у французькому та українському національних стилях. Серед музичних груп виступлять: денс-панк гурт Give me the Light! ; виконуючі сайкобілі рідною українською мовою OUTER SPACE; дует граючий артхаус-рок з домішками блюзу і рокабіліті Fuzz House (fuzz / Київ); танцювальний Valium (dance pock / groove / Київ) та багато інших.

Вперше на другій сцені Співочого поля буде працювати "Вільний мікрофон" з акустичною гітарою та мікрофоном і кожен охочий зможе приєднатися до створення творчої атмосфери.

У зоні фуд-корту буде розташована справжня французька кухня, де провідні майстри представлять кулінарні шедеври: асорті з французьких сирів устриці з вином, запашна кава і десятки видів французьких круасанів, млинчиків, багетів; холодні і гарячі закуски, які роблять тільки у Франції; запечені українські овочі і м'ясо під легендарним французьким соусом «бешамель»; традиційне овочеве блюдо прованської кухні з перців, баклажанів і кабачків "Рататуй"; французьке рагу з білого м'яса в спеціальному соусі, кращі десерти, випічка, тістечка, шоколад і багато інших паризьких солодощів для дорослих і дітей.

Гості Фестивалю «French Autumn» зможуть не тільки дізнатися найкращі рецепти французької кухні, взяти участь у приготуванні різних страв, а й продегустувати кулінарні витвори.

Найдопитливіші відвідувачі Фестивалю під керівництвом фахівців зможуть отримати практичні навички на майстер-класах з кулінарії, живопису, моді, дизайну, флористики, танців та музики. Майстер-класи проведуть кращі фахівці з кулінарії, живопису, моді, дизайну, флористики, музики і танців.

Для найменших відвідувачів фестивалю «French Autumn» запрошені клоуни та ходулісти, які будуть розважати малюків веселими конкурсами, розіграшами і приємними сюрпризами.

У купольном кінотеатрі будуть представлені вишукані французські кінострічки , а по всій території Співочого поля розташуються яскраві квіткові композиції з квітучих хризантем, які зображують українські цінності сімейної гармонії та патріотизму в композиції "Лебеді материнства", свято Івана Купала і навіть Новий рік.

Окремим сюрпризом, який організатори Фестивалю приготували для всіх гостей, стане осінній перформанс після заходу сонця: у небо над співочих Полем злетять сотні небесних ліхтариків і світяться повітряних куль - це незабутнє шоу буде видно з усіх куточків столиці.

По-французьки шикарний і яскравий, по-українськи - гостинний, культурний фестиваль Французької осені «French Autumn» відкриє двері для гостей 17 жовтня о 10.00.

Дні роботи Фестивалю Французької осені «French Autumn»: 17 і 18 жовтня.

Час роботи Фестивалю: з 10.00 до 20.00

Вартість вхідного квитка: 40 грн.

Адреса проведення Фестивалю: Київ, комплекс «Співоче поле», вул. Лаврська, 41

Додаткова інформація :

http://france.atu.su/

https://vk.com/frenchautumn

https://www.facebook.com/events/513752068789521/

Контактний телефон: моб. 0636287311