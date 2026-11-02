Аварійні відключення світла ширяться Україною: де немає електроенергії

Екстрені відключення електроенергії запровадили, зокрема, у Києві та Київській області.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", – зазначили у компанії, додавши, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомляє ДТЕК, екстрені відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго" запровадили у Києві та Київській області.

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"В разі змін будемо вас інформувати у нашому Telegram-каналі", – ідеться в повідомленні.

Графіки аварійних відключень запровадили у Полтавській області. Відповідне розпорядження НЕК "Укренерго" надійшло о 8:48, повідомили в Полтаваобленерго.

У Житомирській області 2 листопада також ввели графіки аварійних відключень.

"З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання", – зазначили у Житомиробленерго.

У Сумській області о 08:47 за командою НЕК "Укренерго" повторно запровадили графіки аварійних відключень для всіх 10 черг споживачів, повідомили в Сумиобленерго.

У Чернігівській області теж запровадили графіки аварійних. Обмеження для всіх 10 черг споживачів запровадили у Ніжинському та Прилуцькому районах.

Повідомляється також про застосування графіків аварійних відключень у Черкаській області.

"Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 2 листопада з 08:52 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго". Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)", – зазначили у Черкасиобленерго.

Як повідомила Харківська міська рада, через російські обстріли енергетичної інфраструктури у Харкові запровадили аварійні відключення електроенергії. Відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

Удари РФ по Україні – останні новини

У ніч на 2 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою безпілотників. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили 193 ударні та імітаційні безпілотники.

Під російськими ударами серед іншого опинилися Одеса та Одеська область (зокрема південні райони регіону). Є поранені, понад 10 населених пунктів залишилися без електропостачання. Вранці начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Одесі російські удари припали на об’єкти інфраструктури.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев казав, що через нещодавній удар по одній зі столичних ТЕЦ кияни змушені залишатися без електроенергії по 16–18 годин на добу. За його словами, російські війська пошкодили відкриті розподільчі пристрої, тому відновлення електропостачання може розтягнутися на тривалий час. Водночас експерт запевнив, що атака не вплине на початок опалювального сезону.

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