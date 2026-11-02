Біля Чорнобильської АЕС помітили незвичайні гриби: у чому їх особливість (фото)

Його плодові тіла зазвичай мають лише 0,5-1 см у діаметрі та нагадують мініатюрні чашечки або келихи.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували незвичайний гриб – круцибул.

"Круцибул - гриб, який ховає свої скарби… Знайомтеся - круцибул, представник грибного світу, який дивує своєю незвичайною будовою", - йдеться у повідомленні заповідника.

За словами фахівців, ці гриби, що ростуть у лісі, схожі на крихітні келихи.

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Як наголошують дослідники, цей гриб є особливим. Його плодові тіла зазвичай мають лише 0,5-1 см у діаметрі та нагадують мініатюрні чашечки або келихи. У заглибині розташовані перидіоли - маленькі округлі утворення, що містять спори. Їх може бути близько 10-15 у кожному плодовому тілі.

Зазначається, що круцибул можна зустріти від літа до пізньої осені, а в теплу зиму - навіть у січні. Росте він на гнилих гілках і стовбурах, сухих рослинних рештках, соломі та інших органічних матеріалах. Трапляється в лісах, парках, садах і навіть на луках.

"Круцибул вважається неїстівним, тож милуватися ним краще просто в природі", - підкреслюють науковці.

Чорнобильський заповідник - цікаві новини

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували гриб, який не схожий на інші – це піронема - гриб, що з’являється на згарищах.

За словами фахівців, після лісової пожежі територія має жахливий вигляд - дерева обвуглені, рослинність знищена, ґрунт укритий попелом. Проте природа поступово відновлюється - одними з перших організмів, які з’являються на згарищах, можуть бути гриби піронеми – вид, пристосований до життя після пожеж.

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