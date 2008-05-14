У Києві сталася пожежа на заводі ”Ленінська кузня”

09:21, 14 травня 2008
Разное
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Причини встановлюються

У Києві в двоповерховій будівлі заводу "Ленінська кузня" на другому поверсі в офісному приміщенні, орендованому акціонерним товариством "Термоізоляція", виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено дерев`яні конструкції другого поверху, покрівлю на площі 360 м кв. та меблі.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Пожежу ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі восьми відділень.

 

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