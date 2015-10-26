Глобальний розпродаж у Sport Life! -90% на абонементи!!!

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Стаємо здоровими зі Sport Life!
80 ультрасучасних басейнів: олімпійські і спортивні, дитячі і для грудничків, з вишками і зонами для дайвінгу.
Ніякого запаху хлору – вода очищується в 5 етапів, в тому числі, озоном та ультрафіолетом.
Стаємо сильними зі Sport Life!
120 тренажерних залів. 1 000 професійних кардіотренажерів. 60 неповторюваних грузоблочних тренажерів. Тільки кращі виробники: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.
1 200 висококваліфікованих тренерів: олімпійскі призери, дипломовані спеціалісти, діючі спортсмени.
Стаємо красивими зі Sport Life!
350 групових тренувань в просторих студіях: TRX, сайкл, сквош, bosu, H.E.A.T.-програми, функціональний тренінг і багато авторських занять.
40 SPA-центрів: розкішні банні лаунжі, масажні кабінети, салони краси, студії загару, IPL-процедури.
Ростимо щасливих дітей зі Sport Life!
35 дитячих фітнес-академій в 17 містах України: розвиваючі заняття, спортивні секції, сквош, плавання, English club, фітнес-табір, клуб вихідного дня.
(044) 222 4 222