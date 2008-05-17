У Києві ліфт впав з 14-го поверху: постраждали 9 людей

Інспектори територіального управління Держміськпромнагляду по м. Києву на чолі з начальником теруправління Степаном Дунасом почали розслідування причин аварії ліфта в столичному житловому будинку по вул. Григоренка 27, яка відбулася сьогодні приблизно о 10.30.

Зокрема, оглянуто місце аварії, а також вивчена технічна документація. Триває опитування свідків і представників комунального підприємства, яке забезпечує технічне обслуговування цього ліфта.

За попередньою інформацією, на 14-му поверсі в ліфт, який розрахований на вантажопідйомність 630 кг, увійшли 10 жителів будинку (загальна вага близько 800 кг). Під час руху ліфт почав прискорюватися і не уповільнюючи швидкість зупинився лише на 1 поверсі. При цьому обмежувач швидкості руху кабіни не спрацював. В результаті 9 чоловік, які знаходилися на той час в ліфті, одержали травми і направлені до лікарень, повідомляє «Главред».