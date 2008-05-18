Як не збити лазерного пішохода (фото)

Китайський дизайнер Hanyoung Lee винайшов віртуальну перешкоду, яка змушує, як він вважає, водіїв зупинятися на червоний сигнал світлофора.

Водночас із заборонним сигналом на проїжджій частині виникає зображення пішоходів. Очікується, що це ефективніше за звичайних червоний ліхтар. За задумом автора, проїхати крізь людей, хай навіть лазерних, психологічно непросто.

Залежно від кольору світлофора проекція змінює колір з червоного на жовтий.

Живлення проектора передбачається забезпечувати від сонячних батарей. Також наголошується, що при перетині "перешкоди" лазерна проекція не завдасть пошкоджень автівці й водієві.