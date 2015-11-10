ДБЖ і лампочки з акумуляторами як аварійне джерело електрики і світла в міській квартирі

Як з комфортом пережити відключення світла

Компанія «Укренерго» підготувала план віялових відключень на опалювальний сезон 2015-2016. Про це в кінці III кварталу 2015 року оголосив заступник директора компанії, Всеволод Ковальчук. План ще не затверджений. Є ймовірність обійтися без надзвичайних заходів. Але для цього компанії потрібно накопичити 2 млн. тонн вугілля. Станом на кінець вересня 2015 року «Укренерго» має в своєму розпорядженні запас в 1,2 млн тонн.

Незважаючи на ймовірність позитивного вирішення питання, краще підготуватися до можливості віялових відключень. Аварії, що виникають при надмірному навантаженні на електричну мережу теж здатні залишити вас без електрики на невизначений термін. До відсутності струму варто бути готовими в будь-який момент. Це допоможе пережити відключення без дискомфорту.

Як підготуватися?

Основна незручність викликають відсутність джерела електроенергії і вихід з ладу електроніки. Про те, як запобігти ці фактори, розповідають експерти магазина електротехнічних рішень 220 Volt.

Звичні методи автономного освітлення, свічки та ліхтарі, отримали альтернативу – світлодіодні лампи з резервним живленням. У використанні пристрій – не складніше звичайної лампи, володіє низьким енергоспоживанням – до 7,8 Вт. Ємності акумулятора досить більш ніж на 5 годин роботи. Цього часу вистачить для ліквідації більшості аварійних випадків. Лампа комплектується безпровідним пультом управління – для регулювання яскравості світіння.

Для захисту і аварійного електропостачання техніки застосовують джерела безперебійного живлення. Такі пристрої захищають підключену техніку від відсутності або перепадів напруги, живлячи її енергією акумуляторів під час збоїв.

Час роботи залежить від ємності акумуляторів, вона варіюється в широких межах – від 1 до 1800 ампер-годин. Чим більше місткість, тим більше вага і розміри. Потужність ДБЖ показує сумарну потужність обладнання, яке може бути підключено одночасно (від 100Вт до 240 кВт).

Ця величина також впливає на фізичні параметри апарату. У силу цього в побутових умовах затребувані компактні моделі, потужністю близько 500 Вт з акумуляторами ємністю 5-10 А. ч., дають час для штатного відключення апаратури. Ємності такого ДБЖ достатньо для багаторазового зарядки портативних пристроїв: смартфонів, МР3 плеєрів і планшетників.

Використовуючи комбінацію автономних ламп і джерела безперебійного живлення, ви зможете провести час відключення електрики з користю. Приміром, зробити уроки разом з дитиною, почитати книгу або просто подивитися улюблений фільм.

Де вибрати апаратуру?

Автономні світлодіодні лампи та ДБЖ пропонує інтернет-магазин 220volt.com.ua. Різноманітність моделей безперебійників і акумуляторів до них, дозволяє досягти бажаного рівня автономного електроживлення. При виникненні будь-яких питань профільні фахівці здатні грамотно Вас проконсультувати.

Довідка

Компанія «Комел-Електро», власник 220volt.com.ua з 1996 року продає і встановлюють електрообладнання приватним і корпоративним клієнтам. При створенні і модифікації мереж електроживлення фахівці фірми застосовують передові технічні засоби і наукові досягнення. Це дозволяє максимально використовувати можливості встановлюваного обладнання.

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