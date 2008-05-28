Програма розвитку козацтва передбачає гуртки, туризм, діораму

Дніпропетровська обласна рада затвердила “Програму розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008-2012 роки”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, загальний обсяг фінансування Програми з обласного й місцевих бюджетів регіону та інших джерел становитиме 3,64 млн. грн.

Програма також передбачає виділення постійного приміщення для діяльності козацьких організацій Дніпропетровщини, розробку проекту будівництва козацького історико-культурного центру з діорамою, створення охоронної зони пам’ятки національного значення “Могила кошового отамана Івана Сірка” у Нікопольському районі.

Крім того, під час реалізації Програми розвитку Українського козацтва планується організувати позашкільні козацькі гуртки для дітей та юнацтва і розробити туристичний маршрут “Козацька слава Дніпропетровщини”.