Група 1+1 медіа показує стабільний ріст

«Протягом останніх 4-5 років, 1+1 медіа залишається єдиною медіа групою, яка постійно збільшує показники перегляду. Цьогорічна тенденція вже зрозуміла, тим більше у нас достатньо потужна лінійка програм на грудень. Ми так само впевнені, що тенденція продовжиться наступного року, особливо з огляду на велику кількість прем’єр власного виробництва. Ми розраховуємо, що це позитивно вплине на увагу рекламодавців як до наших власних проектів, так і до реклами на каналах групи як такої», - прокоментував Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.

За аудиторією 18-54, вся Україна, частка 1+1 медіа зросла на 1,5 пункти. За аудиторіями 18-54, 50+ і 4+, вся Україна - ріст склав 0,6 і 1,9 пунктів відповідно*.

«Ріст нашої долі по основним комерційним аудиторіям дозволяє нам бути більш гнучкими в цінових пропозиціях для клієнтів у тому випадку, якщо їх цікавлять вузькі сегменти аудиторії, а ріст нішевих каналів підтверджує наші очікування, що аудиторія і надалі таргетуватиметься по інтересам глядачів. Це дозволить нашим партнерам більш точно і ефективно розміщувати рекламу на каналах нашої групи, як серйозному гравцеві телевізійного ринку» - прокоментував Валерій Варениця, комерційний директор сейлс-хаусу «Плюси».

Зауважимо, найбільшу динаміку росту серед каналів групи показали канали «1+1» та «ПЛЮСПЛЮС».

*Показники розраховані за період 1 січня-22 листопада 2014 та 2015 років. Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК; оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом 1+1. Показники розраховані для цільових аудиторій: 4+ (Україна),18-54 (Україна), 18-54 (50К+). Детальніше по показникам та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/about/glossary/