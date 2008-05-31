На шахті Красноармійська-Західна пів доби не можуть подолати пожежу

У місті Красноармійськ Донецької області, на шахті "Красноармійська-Західна" (ВАТ “Вугільна компанія”) триває гасіння пожежі, що виникла учора о 17.45.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла на горизонті 708 м, у межах виробки. Всього на шахті працювало 799 гірників. О 21.00 всіх гірників було виведено на поверхню шахти. Жертв та постраждалих немає.

Підрозділом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому в складі 5 відділень проводиться гасіння пожежі. Роботу шахти призупинено.

Причина пожежі встановлюється.