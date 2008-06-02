Рекордний аукціон вина пройшов у Гонконгу

Аукціон вин, який закінчився в Гонконзі, зібрав рекордну для Азії суму - 8,2 мільйона доларів США, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Аукціон проводився виноторговим домом Acker, Merrall and Condit протягом цілого дня. Найдорожчим проданим на ньому вином виявилося Домен де ля Романе Конті (Domaine de la Romanee-Conti) 1990 року, ящик якого пішов за 1,89 мільйона гонконзьких доларів (близько 242 тисячі американських) - рекордна сума для цього вина.

Як зазначають експерти, винний ринок Азії перебуває в стані зростання, і багато місцевих споживачів прагнуть дістати хороші й дорогі вина. Проведені торги - другі за величиною відтоді, як раніше в цьому році Гонконг скасував мита на імпорт вина.