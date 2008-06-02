Opel врізався у KIA: 4 загиблих, 6 поранених

У неділю о 14.55 у Межівському районі Дніпропетровської області поблизу с. Слов`янка на 350-му км автошляху "Київ-Луганськ" легковий автомобіль "Опель-Кадет" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем "КІА-Церато".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 особи загинуло та 6 осіб, з яких 2 дітей (1998 і 2004 р.н.), з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до центральних лікарень Межівського та Першотравенського районів.

Всього за добу на території України зареєстровано 148 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 188 - травмовано.