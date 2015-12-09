Як Мінфін планує отримати прибуток зі збитків

Поки суспільство замерло від подиву, дивлячись на проект податкової реформи, який має остаточно знищити малий та середній бізнес, звісно проблеми великих підприємств, тим більш державних, у зв’язку з так званим «проектом Яресько», навряд чи набудуть великого резонансу. Насправді ж зрозуміло, жодна сприятлива для малого та середнього бізнесу податкова реформа не допоможе, якщо від незбалансованої фіскальної політики ляже енергетичний гігант Енергоатом, який виробляє на сьогодні близько 60% електрики в державі. Причому електрики за цінами, що стримують зростання оптово-риночної ціни на електроенергетику, а відтак – дозволяють гальмувати темпи зростання тарифів на електроенергію для населення.

Ще у червні 2015 року Енергоатом звернувся до суду з позовом до Кабінету міністрів України про визнання незаконною та не чинною постанови від 24 грудня 2014 року № 710 «Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями». Внаслідок набрання чинності зазначеної постанови підприємство було змушене нарахувати за підсумками 2014 року зобов’язання перед бюджетом з вказаного платежу у розмірі понад 4,7 млрд грн., при тому що фінансовим результатом 2014 року в Енергоатома був зовсім не прибуток, а збиток – у 6,5 млрд гривень. В результаті, в Енергоатома утворилась цілком штучна заборгованість у розмірі 4,2 млрд грн.

Після тривалого розгляду справи, 16 листопада 2015 року Окружний адмінсуд справі № 826/12407/15 відмовив у задоволенні позову Компанії.

При винесенні постанови суд проігнорував важливі обставин справи. Зокрема, не враховано той факт, що оскаржувана постанова була прийнята Урядом в порушення норм права вищої юридичної сили:

· статей 8, 58, 67 та 117 Конституції України,

· Бюджетного кодексу Україні,

· Закону України «Про управління об’єктами державної власності»,

· Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (з урахуванням прийнятих відповідно з цим законом нормативних актів Мінфіну),

· низки гарантійних зобов’язань Уряду, ратифікованих Верховною Радою України (міжнародним угодам), за укладеними Енергоатомом угодами фінансування виробничих програм.

На 5-ти сторінках вказаного рішення суду окрім необхідних процесуальних реверансів наведено цитування окремих норм чинної редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України» і оскаржуваної постанови, та невеличка (у 3 абзаци) позиція суду про безпідставність вимог позивача в частині відсутності (на думку членів судової колегії) у правовому полі України "визначення поняття "чистий прибуток (дохід)".

З урахуванням такої дивної позиції суду стосовно відсутності в Україні поняття чистого прибутку, який всі українські бухгалтери все ж таки визначають за підсумками кожного кварталу, Компанія звернулася до суду з заявою про роз’яснення цього значущого для країни рішення. Розгляд цієї заяви призначено на 9 грудня 2015 року о 13.20.

Як автор і головний ідеолог оскаржуваної постанови Уряду, Мінфін з благою метою наповнення державного бюджету та вочевидь укріплення позиції Уряду (та своєї, як третьої сторони у справі, також) підготував революційні зміни до ст. 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями в частині так би мовити «впорядкування та уніфікації питання обчислення частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами. До чого ж зводиться те впорядкування (наведене у проектах Мінфіну, що були направлені в адресу прем’єра листом № 31-06220-02-3/35492 від 19 листопада 2015року)? Все дуже просто, треба лише:

· Уряду встановити ставку відрахувань 75 % (замість чинних 30 та 15 відсотків),

· підприємствам, що колись здійснювали дооцінку основних засобів, додати до чистого прибутку (збитку) 2015 року амортизацію, обчислену на обсяг дооцінки за період з 2010 по 2015 роки, і нарахувати 75 % омріяного платежу до бюджету.

Єдине «але»: з тих підприємств, які вже це зробили за підсумками 2014 року частина судиться, а інші потрохи вмирають. З такими темпами сталого розвитку економіки рідної країни, помруть всі, кого це стосується.

Енергоатом неодноразово попереджав Мініенергвугілля, Уряд, судові органи, врешті громадськість про тяжкі наслідки примусового виконання у будь-який спосіб норм постанови № 710, як-то:

- погіршення економічного стану підприємства, що виробляє близько 60 % електроенергії в країні, аж до загрози банкрутства, можливого значного скорочення паливної програми, і як наслідок значного скорочення виробництва електричної енергії;

- до зменшення платоспроможності, до зменшення інвестиційної привабливості, до втрати довіри європейських та міжнародних організацій, зокрема таких кредиторів як ЄБРР та Євратом, що здійснюють фінансові запозичення для фінансування виробничих програм Компанії під гарантії Уряду, оскільки грубо порушуються умови наданої Урядом гарантії щодо недопустимості збільшення фіскального навантаження на підприємство;

- до збільшення тарифів на електричну, теплову енергію та послуг з водопостачання та водовідведення для споживачів усіх категорій, включаючи населення, значного збільшення витрат енергоємних виробництв і, як наслідок, до збільшення соціальної напруги в країні;

- зменшення фінансування заходів з підвищення безпеки атомних електростанцій (загроза аварій техногенного характеру).

За результатами появи на світ оскаржуваної постанови Уряду № 710 більшість експертів вважає, що позиція працівників Мінфіну (до речі, Мінекономрозвитку і Мінюст тоді дуже заперечували проти 710-ї постанови) може бути зрозумілою лише в одному випадку: якщо взяти за аксіому, що «старі» фіскальні кадри за будь-яку ціну намагалися довести новій владі свою незамінність. А що за всіх часів може бути найбільш цінним для уряду, ніж отримати «нове» джерело доходів держбюджету за рахунок державних підприємств, в яких нема потужного лоббі в жодній гілці влади. Навіть якщо доходи ці стягуються зі збитків. Далі буде. «Життя триває, точиться війна».

Віктор Гайдуков, заступник головного бухгалтера ДП НАЕК «Енергоатом»