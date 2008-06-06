Міжародні перевізники загрожують Черновецькому судом і страйком

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) не виключає, що подасть до суду на Київську міську державну адміністрацію, якщо впродовж тижня не будуть проведені переговори з питання заборони на в`їзд в столицю хур.

Про це повідомив президент АсМАП Леонід КОСТЮЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

«Враховуючи, що йдуть порушення міжнародних договорів (через заборону - УНІАН), ми домовилися, що впродовж тижня ми намагаємося проводити переговори з місцевою держадміністрацією. Якщо нам не вдасться змінити це розпорядження на користь міжнародних перевізників, то ми будемо застосовувати адекватні заходи, будемо оголошувати страйк. Крім того, ми ухвалили рішення, і нас підтримує Держкомпідприємництва, що це не дуже законне рішення, воно не візувалося в комітеті, і це є обмеженням доступу до професійної роботи водіїв, і ми готуємо документи і подамо судовий позов до міськдержадміністрації Києва», - заявив він.

При цьому Л.КОСТЮЧЕНКО підкреслив, що в першу чергу асоціація проводитиме переговори, оскільки налаштована на компроміс.

На думку Л.КОСТЮЧЕНКА, якщо скасувати заборону на в`їзд великовантажних машин не вдасться, необхідно хоча б скоротити її до вранішнього періоду - з 8 до 10 години ранку. «Це моя особиста думка, страйком (асоціації - УНІАН) її поки що не обговорював», - зазначив він.

Водночас він зауважив, що в інших державах при ухваленні таких рішень підготовка триває декілька років. Як приклад він назвав, зокрема, Варшаву, де перехід до заборони на в`їзд хур у місто з 8 до 10 ранку готувався 5 років.

Як зазначив голова страйкому АсМАП Сергій ЧАЛИЙ, у разі, якщо асоціація вдасться до такої форми протесту, як страйк, то вона «може бути схожа на акцію, яка була 6 травня, але більш широкомасштабною».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. АсМАП заявила про намір провести Всеукраїнський страйк, якщо центральні органи влади не виконають ряд вимог перевізників. Зокрема, перевізники вимагали скасувати розпорядження КМДА про заборону на в`їзд у Київ удень вантажного транспорту. 6 травня ц.р. з ранку у центр столиці рухалися колони вантажівок, водії яких мали намір провести акцію протесту, зокрема, проти обмеження в`їзду вантажівок у місто. Проте машини доїхали до Мінтрансзв’язку, а потім виїхали, оскільки намітилися конструктивні переговори з владою.

З 1 червня, відповідно до розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, введено обмеження на в`їзд у столицю великовантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Відтепер у часи пік вантажівки взагалі не в`їжджатимуть у місто. З 10 до 17 години в`їзд дозволений лише великовантажним авто з позначкою «TIR».