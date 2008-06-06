Ющенко на Соловках (фото)

Це дивовижне місце, особливо в духовному відношенні. Тут потрібно пробути хоч би кілька днів, щоб відчути всю його велич", - відповів Президент України Віктор Ющенко на запитання Президента Російської Федерації Дмитра Медведєва щодо вражень від поїздки на Соловецький архіпелаг...

Натомість, Д.Медведєв зазначив, що Соловки «місце загальної трагедії».

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в рамках робочого візиту до Росії В.Ющенко відвідав Соловецький монастир (Архангельська область), який розташований на Великому Соловецькому острові. Президент побував в музеї ГУЛАГу, поклав квіти до Меморіалу пам`яті жертв ГУЛАГу, до пам`ятника останньому кошовому отаманові Запорізької Січі Петру Калнишевському і до Пам`ятного хреста на Старому Соловецькому кладовищі.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН