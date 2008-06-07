У Криму шестирічну дівчинку покусала зграя собак: дитина в реанімації

У Керчі (АР Крим) шестирічну дівчинку покусала зграя собак - дитина знаходиться у тяжкому стані в реанімації.

Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася 6 червня близько 19-ї години в районі вулиці Горького. Лікарі реанімаційного відділення виявили на тілі дівчинки 200 рваних ран. За словами лікаря-реаніматора, їх зашивали всім відділенням; оскаженілі тварини не залишили на дитині жодного "живого" місця.

Прізвище дитини не розголошується. Подробиці події уточнюються.

«Міські лікарі не раз звертали увагу на неконтрольовану чисельність бродячих собак у Керчі, повідомляли, що укушені тваринами городяни щодня звертаються до медиків. Жодні наради місцевої влади і пропозиції санітарної і ветеринарної служб не знайшли реалізації», - повідомляє Керченський міський портал.