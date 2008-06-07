У Житомирі міліціонер збив своїм авто двох пішоходів

6 червня близько 19 години в м. Житомирі працівник УМВС України в Житомирській області, перебуваючи поза службою, рухався на приватному автомобілі з центра міста в напрямку смт. Чуднів скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Житомирській області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди житель м. Коростень отримав тілесні ушкодження у вигляді забою верхньої губи, лоба, забій попереку, другий потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому гомілки ноги. Травмовані юнаки були госпіталізовані до медичних закладів м. Житомира. Потерпілі - студенти одного із вищих навчальних закладів обласного центру.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди прокуратурою Житомирської області порушена кримінальна справа за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Водій затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового утримання, триває слідство.